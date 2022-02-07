Задержан предполагаемый подельник министра туризма и курортов Ставрополья

Уголовное дело в отношении очередного министра возбудили в Ставропольском крае. На этот раз под стражу по подозрению в превышении должностных полномочий заключен министр туризма и оздоровительных курортов региона Кирилл Реут. По данным прокуратуры, министерство с нарушениями заключило контракт на проведение фестиваля фейерверков.

В 2020 году минтуризма подписало договор с частной компанией на проведение фестиваля, но из-за пандемии мероприятие отменили. Летом 2021 года был заключен еще один контракт, который, по сути, дублировал уже оплаченные услуги, а цены в этом документе были завышены в десять раз. Общий ущерб бюджету края оценили в 25,1 миллиона рублей - именно столько за несостоявшийся фестиваль получил подрядчик.

Уголовное дело в отношении Кирилла Реута возбудили по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий", и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отстранил его от исполнения обязанностей министра. Но этим дело не ограничилось. Утром седьмого февраля стало известно, что уголовное дело по той же статье возбуждено и в отношении бывшего министра туризма региона Александра Трухачева, который сейчас занимает пост врио ректора Ставропольского государственного аграрного университета. Преступление было совершено по такой же схеме - контракт на уже оказанные годом ранее услуги. В деле фигурирует та же компания-подрядчик, только в случае с Трухачевым ущерб оказался еще больше - 35 миллионов рублей.

Силовики задержали также предполагаемого подельника Кирилла Реута - его бизнес-партнера Олега Коха. Мужчина владеет компанией, с которой минтуризма заключало контракты на проведение мероприятий. До того как занять пост министра туризма, Реут был совладельцем этой компании, и он может оставаться скрытым бенефициаром предприятия.