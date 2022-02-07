Минпросвещения проверит ситуацию с учительницей, уволенной за чтение детям стихов Хармса

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пообещал детально проверить ситуацию с увольнением учителя из школы в Санкт-Петербурге. Педагога-организатора гимназии №168 Серафиму Сапрыкину, по ее словам, вынудили уволиться из-за того, что на занятии она прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса.

Как рассказывает сама Серафима, после этого директор гимназии вызвала ее на "срочное совещание в связи с ЧП" и приказала уволиться, так как она читала ученикам стихи "врагов народа" и "пособников фашистов". "Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои "преступления", и их стихи можно обсуждать только "на ваших богемных кухнях", - передает бывшая сотрудница гимназии слова своего руководителя.

В ответ на это педагог пыталась объяснить, что Александр Введенский и Даниил Хармс были реабилитированы, приводила в пример других поэтов - Мандельштама и Гумилева. Но присутствовавший при разговоре заведующий школьным музеем заявил, что "в те годы реабилитировали всех подряд".

По словам Серафимы Сапрыкиной, ее пригрозили уволить "по статье", если она не напишет заявление по собственному желанию. При этом тема урока, как подчеркивает учитель, была заранее согласована с завучем. Урок по внеклассному чтению, который вела Серафима Сапрыкина, был частью целой программы о поэтах Серебряного века.

В самой питерской гимназии №168 комментариев не дают. В городском комитете по образованию корреспонденту "РГ" сообщили, что будут разбираться в ситуации. И уточнили, что уволившаяся сотрудница не работала в гимназии учителем.

Официально

На ситуацию оперативно отреагировал министр просвещения Сергей Кравцов:

- У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать "дубину" по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми. И сейчас мы вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию. Призываю административных работников более чутко относиться к педагогам.