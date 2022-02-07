Минпросвещения проверит ситуацию с учительницей, уволенной за чтение детям стихов Хармса

Новости

До 200 военных Беларуси смогут привлекать для гуманитарных операций в Сирии 17:53
Следствие просит Тверской суд арестовать очередную группу хакеров 17:40
Венгерский шорт-трекист лишился золота ОИ-2022 на дистанции 1000 метров 17:12
Великобритания хочет провести у себя чемпионат Европы по футболу в 2028 году 16:49
Генпрокуратура: В начале января Казахстан подвергся гибридной атаке 16:41
В Москве второй день снижается суточная госпитализация пациентов с коронавирусом 16:37
Итальянка Фонтана стала чемпионкой ОИ-2022 в шорт-треке 16:31
Токаев в середине марта обратится к нации 16:20
Путин проведет заседание Совета по науке и образованию 16:04
Призы Фэйр Плей за благородство ждут олимпийцев 15:59
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли? 15:58
В центре Москвы произошло ДТП с участием 6 автомобилей 15:55
Исследование: После трех контактов с коронавирусом "омикрон" не страшен 15:53
Суд 9 февраля рассмотрит вопрос о продлении Рашкину запрета действий по делу об охоте 15:07
Токаев подписал поправки, отменяющие необходимость согласования политики с Назарбаевым 15:05
В РПЦ предложили внести веру в Бога в перечень традиционных ценностей РФ 15:03
Скобликова поздравила Вюст, выигравшую шестое золото Олимпийских игр 15:02
Токаев отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе 14:57
Андрей Бочкарев: Станция БКЛ "Печатники" готова почти наполовину 14:40
"Газпром" не стал бронировать допмощности для транзита через Украину 14:37
МИД Украины: Запад предоставил Киеву помощь на 1,5 млрд долларов 14:17
Пушкинский музей соберет коллекцию сочинений современных композиторов 14:01
Стали известны характеристики нового MacBook Pro 13:53
Немка Херрманн выиграла индивидуальную биатлонную гонку на ОИ-2022 13:50
В Совфеде назвали избыточной инициативу о расширении самообороны 13:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
07.02.2022 17:38
Рубрика: Общество

Минпросвещения проверит ситуацию с учительницей, уволенной за чтение детям стихов Хармса

Текст: Мария Агранович, Марина Ледяева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пообещал детально проверить ситуацию с увольнением учителя из школы в Санкт-Петербурге. Педагога-организатора гимназии №168 Серафиму Сапрыкину, по ее словам, вынудили уволиться из-за того, что на занятии она прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса.

Как рассказывает сама Серафима, после этого директор гимназии вызвала ее на "срочное совещание в связи с ЧП" и приказала уволиться, так как она читала ученикам стихи "врагов народа" и "пособников фашистов". "Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои "преступления", и их стихи можно обсуждать только "на ваших богемных кухнях", - передает бывшая сотрудница гимназии слова своего руководителя.

Минпросвещения подготовило новые стандарты образования для колледжей

В ответ на это педагог пыталась объяснить, что Александр Введенский и Даниил Хармс были реабилитированы, приводила в пример других поэтов - Мандельштама и Гумилева. Но присутствовавший при разговоре заведующий школьным музеем заявил, что "в те годы реабилитировали всех подряд".

По словам Серафимы Сапрыкиной, ее пригрозили уволить "по статье", если она не напишет заявление по собственному желанию. При этом тема урока, как подчеркивает учитель, была заранее согласована с завучем. Урок по внеклассному чтению, который вела Серафима Сапрыкина, был частью целой программы о поэтах Серебряного века.

В самой питерской гимназии №168 комментариев не дают. В городском комитете по образованию корреспонденту "РГ" сообщили, что будут разбираться в ситуации. И уточнили, что уволившаяся сотрудница не работала в гимназии учителем.

Официально

На ситуацию оперативно отреагировал министр просвещения Сергей Кравцов:

- У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать "дубину" по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми. И сейчас мы вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию. Призываю административных работников более чутко относиться к педагогам.

В регионах Общество Образование Правительство Минпросвещения Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Классный час с Марией Агранович

Главное сегодня

Песков назвал причину сохранения напряженности в отношениях с Западом
Карантин в московских и подмосковных школах и детских садах отменяется с сегодняшнего дня
Захарова сравнила Киев, Лондон и Вашингтон с Трусом, Балбесом и Бывалым
Цены на нефть Urals впервые с 2014 года поднялись выше 95 долларов за баррель
В Роспотребнадзоре спрогнозировали, как дальше будет развиваться COVID-19
Сможет ли искусственный интеллект предотвратить авиакатастрофы
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов