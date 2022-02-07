Петербург примет научные игры

В июле 2022 года в Петербурге пройдет Международный конгресс математиков - научное событие мирового масштаба. Его проводят раз в четыре года и сравнивают с Олимпийскими играми. На конгрессе также вручают Филдсовкую премию - аналог Нобелевской для молодых математиков.

- По сути, этим конгрессом мы начинаем десятилетие Года науки в стране, которое предложено президентом России, - сказал на пресс-конференции сопредседатель исполнительного оргкомитета Аркадий Дворкович. - Одновременно множество самых разных мероприятий, связанных с математикой, пройдет и в других городах страны, в них примут участие тысячи людей.

Аркадий Дворкович подчеркнул: право России впервые провести конгресс свидетельствует о признании заслуг наших математиков, нашей научной школы. Уже сейчас зарегистрированы более 5 тысяч участников из 144 стран. Фактически в Санкт-Петербурге будет представлен весь земной шар.

- Мы надеемся, что Россия сможет на этом конгрессе объединить математиков всего мира, продемонстрировать свое дружелюбие и гостеприимство, - сказал Аркадий Дворкович. - Здесь не должно быть места бойкотам и санкциям, здесь будут все условия для тех, кто приехал заниматься любимым делом, кто вносит реальный вклад в развитие науки и укрепление международных отношений между учеными разных стран.

Лауреаты Филдсовской премии Андрей Окуньков и Станислав Смирнов отметили, что форум - это не только рассказ о главных достижениях последних лет, но и настоящий праздник математики, на котором каждый участник найдет себе мероприятия по интересам, личным и профессиональным.