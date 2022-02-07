Петербург примет научные игры

Новости

Швеция снимет ограничения на въезд для иностранцев 20:31
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заразился коронавирусом 20:10
Зампостпреда РФ назвал односторонние санкции вмешательством в сферу СБ ООН 19:42
Минск: Наблюдатели от СНГ на референдуме отправляются в регионы страны 19:10
С 1 марта все медсвидетельства о смерти станут электронными 19:01
Путин и Макрон начали переговоры в Кремле 18:42
Инструкторы РФ подготовят для Таджикистана 500 военных специалистов 18:39
Польша создает кибервойска 18:10
До 200 военных Беларуси смогут привлекать для гуманитарных операций в Сирии 17:53
Следствие просит Тверской суд арестовать очередную группу хакеров 17:40
Венгерский шорт-трекист лишился золота ОИ-2022 на дистанции 1000 метров 17:12
Великобритания хочет провести у себя чемпионат Европы по футболу в 2028 году 16:49
Генпрокуратура: В начале января Казахстан подвергся гибридной атаке 16:41
В Москве второй день снижается суточная госпитализация пациентов с коронавирусом 16:37
Итальянка Фонтана стала чемпионкой ОИ-2022 в шорт-треке 16:31
Токаев в середине марта обратится к нации 16:20
Путин проведет заседание Совета по науке и образованию 16:04
Призы Фэйр Плей за благородство ждут олимпийцев 15:59
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли? 15:58
В центре Москвы произошло ДТП с участием 6 автомобилей 15:55
Исследование: После трех контактов с коронавирусом "омикрон" не страшен 15:53
Суд 9 февраля рассмотрит вопрос о продлении Рашкину запрета действий по делу об охоте 15:07
Токаев подписал поправки, отменяющие необходимость согласования политики с Назарбаевым 15:05
В РПЦ предложили внести веру в Бога в перечень традиционных ценностей РФ 15:03
Скобликова поздравила Вюст, выигравшую шестое золото Олимпийских игр 15:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
07.02.2022 20:34
Рубрика: Общество

Петербург примет научные игры

Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8675)
В июле 2022 года в Петербурге пройдет Международный конгресс математиков - научное событие мирового масштаба. Его проводят раз в четыре года и сравнивают с Олимпийскими играми. На конгрессе также вручают Филдсовкую премию - аналог Нобелевской для молодых математиков.

- По сути, этим конгрессом мы начинаем десятилетие Года науки в стране, которое предложено президентом России, - сказал на пресс-конференции сопредседатель исполнительного оргкомитета Аркадий Дворкович. - Одновременно множество самых разных мероприятий, связанных с математикой, пройдет и в других городах страны, в них примут участие тысячи людей.

Фото: Пресс-служба Dance Open
Фестиваль балета Dance Open привезет в Петербург девять премьер

Аркадий Дворкович подчеркнул: право России впервые провести конгресс свидетельствует о признании заслуг наших математиков, нашей научной школы. Уже сейчас зарегистрированы более 5 тысяч участников из 144 стран. Фактически в Санкт-Петербурге будет представлен весь земной шар.

- Мы надеемся, что Россия сможет на этом конгрессе объединить математиков всего мира, продемонстрировать свое дружелюбие и гостеприимство, - сказал Аркадий Дворкович. - Здесь не должно быть места бойкотам и санкциям, здесь будут все условия для тех, кто приехал заниматься любимым делом, кто вносит реальный вклад в развитие науки и укрепление международных отношений между учеными разных стран.

Лауреаты Филдсовской премии Андрей Окуньков и Станислав Смирнов отметили, что форум - это не только рассказ о главных достижениях последних лет, но и настоящий праздник математики, на котором каждый участник найдет себе мероприятия по интересам, личным и профессиональным.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Зампостпреда РФ назвал односторонние санкции вмешательством в сферу СБ ООН
Минздрав одобрил исследование вакцины "КовиВак" среди детей 3-17 лет
Российские прыгуны с трамплина взяли первую олимпийскую медаль в истории
Песков назвал причину сохранения напряженности в отношениях с Западом
Страны НАТО увеличивают контингенты в Польше и Прибалтике
Сможет ли искусственный интеллект предотвратить авиакатастрофы
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов