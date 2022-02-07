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07.02.2022 17:40
Рубрика: Общество

Петербург станет мировой столицей математики

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург )
Санкт-Петербург начал подготовку к Международному конгрессу математиков (МКМ), который пройдет в городе нынешним летом. За более чем столетнюю историю конгресса это лишь второй случай, когда Россия становится местом встречи ведущих математиков мира. На этот раз Северная столица победила в соперничестве с Парижем.

Международный конгресс математиков - это старейшее и самое значимое мировое мероприятие в научной сфере, которое проводится с 1897 года и объединяет тысячи крупнейших ученых. Именно на нем вручают самую весомую математическую награду - медаль Филдса.

Фото: AP Photo/Brian Inganga
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По мнению сопредседателя исполнительного оргкомитета по подготовке и проведению МКМ Аркадия Дворковича, в том, что центром встречи станет Петербург, большая заслуга российских математиков и признание достижений нашей математической школы.

Россия планирует принимать участников в очном формате. На сегодняшний день в оргкомитет прислано уже более пяти тысяч заявок из 144 стран мира. Самое большое количество участников заявлено от стран БРИКС, Италии, Аргентины, Ирана и других.

Конгресс - это не просто встреча профессионалов, это целый комплекс самых разных мероприятий, включая лекции, семинары, мастер-классы ведущих математиков мира. Запланировано 30 пленарный часовых лекций номинантов на медаль Филдса, 200 секционных докладов, панельные дискуссии по проблемам математического образования и других сопряженных с математикой наук - компьютерных технологий, гравитационных волн, искусственного интеллекта.

Отдельно для участников конгресса разработаны культурная и туристическая программы, включающие в себя основные ценности Петербурга - культурной столицы России и одного из уникальнейших городов мира. Музейные, театральные, концертные площадки будут ждать научных гостей. Это позволит не только реализовать запланированную повестку мероприятия, но и установить теплые человеческие отношения между математиками разных стран.

С другой стороны, у петербургских школьников, студентов, ученых появится уникальная возможность вживую пообщаться с современными светилами математики.

Фото: gorodenkoff / istock
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- Это исключительный шанс для юных математиков увидеть весь спектр представителей этой науки, - подчеркнул член исполкома Международного математического союза, лауреат медали Филдса Андрей Окуньков. - Конгресс представляет собой уникальное событие, поскольку больше ни одна наука не собирает такой универсальный набор представителей разных направлений математики и смежных наук.

Как заявила генеральный директор "Яндекса" в России, профессор Московского государственного университета Елена Бунина, согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному в 2021 году, более половины россиян положительно отнеслись к намерению их детей стать учеными. Такие показатели зафиксированы впервые за несколько последних десятилетий.

Конгресс состоится летом, но уже в марте из Петербурга отправится специальная эстафета, во время которой математические центры всего мира будут передавать друг другу своеобразный олимпийский математический огонь. 24 марта он стартует в городе на Неве и отправится в путешествие вокруг Земли. Будучи пронесенным через Европу, Америку, Азию, огонь вернется в Северную столицу в день открытия Генеральной ассамблеи математического конгресса.

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