В Карелии осудили мать, убившую новорожденного ребенка

В Петрозаводске вынесли приговор 36-летней женщине, убившей собственного ребенка. Она отправится в колонию.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Карелии в понедельник, против женщины возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ - убийство матерью новорожденного ребенка.. Причиной смерти младенца стала асфиксия.

Следователи выяснили, что женщина, узнав о беременности, скрывала данный факт от всех, в том числе и от родственников, на учет в женскую консультацию не встала, к гинекологу не обращалась. В апреле прошлого года она родила дома живого ребенка и убила его.

Петрозаводский городской суд назначил подсудимой наказание в виде трех лет лишения свободы колонии-поселения. Приговор не вступил в законную силу.