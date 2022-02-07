В Коми возбудили дело против матери, систематически избивавшей сына

В Республике Коми возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Фигуранткой стала жительница поселка Жешарт, которая систематически избивала своего сына и не кормила его.

Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В ходе проверки выяснилось, что мать четыре года избивала сына после пьянок и ссор с очередным сожителем. Мальчик голодал, его подкармливали посторонние люди.

В последний раз ребенок заступился за свою сестру, и женщина снова подняла руку на сына. Он убежал из дома к родному отцу, у которого сейчас живет.

Прокуратура направила материалы в отношении жительницы Жешарта в следственные органы. Кроме того, инициировала проверку в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ее рамках оценят их бездействие.