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07.02.2022 16:35
Рубрика: Происшествия

В Коми возбудили дело против матери, систематически избивавшей сына

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)

В Республике Коми возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Фигуранткой стала жительница поселка Жешарт, которая систематически избивала своего сына и не кормила его.

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Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В ходе проверки выяснилось, что мать четыре года избивала сына после пьянок и ссор с очередным сожителем. Мальчик голодал, его подкармливали посторонние люди.

В последний раз ребенок заступился за свою сестру, и женщина снова подняла руку на сына. Он убежал из дома к родному отцу, у которого сейчас живет.

Прокуратура направила материалы в отношении жительницы Жешарта в следственные органы. Кроме того, инициировала проверку в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ее рамках оценят их бездействие.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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