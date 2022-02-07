В Петербурге беременным будут делать бесплатные генетические тесты

В Петербурге в пилотном режиме стартует проект бесплатного тестирования беременных на хромосомные аномалии плода. Женщины из группы риска будут сдавать кровь на несколько самых серьезных заболеваний, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

Система проверки плода есть и сейчас. На сроке 11-14 недель женщина проходит пренатальный скрининг первого триместра беременности, в рамках которого делается УЗИ, а также проводится биохимический анализ крови. Специальная программа рассчитывает риск хромосомной патологии. Если он больше ста единиц, то женщинам рекомендуется взять анализ путем прокола передней брюшной стенки.

Эта процедура позволяет выявить аномалии с точностью 99,8 процента, но существует риск осложнений вплоть до преждевременного прерывания беременности. Этот риск минимальный, тем не менее, многие женщины боятся идти на процедуру амниоцентеза.

"Прокол", так эту процедуру называют в народе, назначают при рисках хромосомной патологии от одного до 100. Но есть и другая группа риска - женщины, у которых вероятность рождения ребенка с отклонением составляет от 101 до 1000. Их на эту процедуру не направляют.

В то же время, помимо "прокола" есть альтернативный способ с большой точностью узнать, есть ли вероятность хромосомных аномалий - это взять из вены женщины кровь. Генетический материал ребенка в крови матери появляется с 4-5 недели, а уже на десятой неделе становится возможным определить есть аномалии. Процедура точная и абсолютно безопасная для матери и ребенка.

Однако неинвазивные пренатальные тесты в генетических лабораториях ранее можно было пройти только платно. Цена - от 10 до 70 тысяч рублей в зависимости от числа аномалий, на которые проверяется кровь.

Суть пилотного проекта, который стартует в Петербурге в том, что женщинам, у которых выявляют риск аномалии от 101 до 1000 будут предлагать пройти этот тест бесплатно, достаточно только написать заявление в женской консультации. Выявляться будут т синдромы Дауна, Эдвардса, Патау, Клайнфельтера, а также увеличение Х-хромосом у девочек и Y-хромосом у мальчиков.

Проект реализуется городской больницей № 40 и Институтом акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта. В перспективе авторы проекта рассчитывают добиться того, чтобы неинвазивное пренатальное тестирование было включено в городскую систему скрининга беременных.