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07.02.2022 17:03
Рубрика: Происшествия

В Петербурге младенец получил ожог головы из-за возгорания смартфона

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге пятимесячный ребенок получил ожоги головы из-за смартфона, который лежал рядом с ним. Телефон был на зарядке и загорелся, сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах.

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Родители младенца сразу же обратились к врачам. Было установлено, что у малыша ожог первой степени, когда поражены только верхние слои кожи. Врачи оценили состояние пострадавшего как среднетяжелое. От госпитализации ребенка отец и мать отказались.

Как и положено в таких случаях, врачи передали всю информацию правоохранителям, те пришли с проверкой к семье, которая, к слову, считается благополучной. Произошедшее пока расценивается как несчастный случай.

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