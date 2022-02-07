В Петербурге младенец получил ожог головы из-за возгорания смартфона

В Санкт-Петербурге пятимесячный ребенок получил ожоги головы из-за смартфона, который лежал рядом с ним. Телефон был на зарядке и загорелся, сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах.

Родители младенца сразу же обратились к врачам. Было установлено, что у малыша ожог первой степени, когда поражены только верхние слои кожи. Врачи оценили состояние пострадавшего как среднетяжелое. От госпитализации ребенка отец и мать отказались.

Как и положено в таких случаях, врачи передали всю информацию правоохранителям, те пришли с проверкой к семье, которая, к слову, считается благополучной. Произошедшее пока расценивается как несчастный случай.