В Вологде задержали мужчину, стрелявшего на свадьбе из автомата

Сотрудники ОМОНа и СОБРа управления Росгвардии по Вологодской области задержали молодого человека, который стрелял из автомата Калашникова на свадьбе. ЧП произошло в Вологде.

Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии. Молодой человек, 1998 года рождения, произвел несколько выстрелов. На место происшествия сразу же прибыли сотрудники Росгвардии.

Как выяснилось, это было охолощенное оружие, оно не представляло опасности. Пострадавших на свадьбе не было. Но стрелявшего задержали и доставили в полицию.