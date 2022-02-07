Выставка "Возвращение к себе" объединила пятерых писателей

Пять музеев России объединились, чтобы открыть выставку о Федоре Абрамове, Валентине Распутине, Василии Белове, Василии Шукшине и Викторе Астафьеве.

Экспозиция создавалась во время пандемии при поддержке Российского фонда культуры. Литературно-мемориальный музей Федора Абрамова в Верколе, Кирилло-Белозерский музей-заповедник, Красноярский краевой краеведческий музей, музей-заповедник Василия Шукшина, а также Иркутский областной краеведческий музей подписали соглашение. "Возвращение к себе" - так называется проект. Знакомишься с выставкой - и появляется ощущение, что литературные титаны собрались на одной завалинке.

На земле Белова в Вологде и на родине Шукшина в Сростках выставка уже действует, в Иркутском музее открылась в электронном формате и скоро перейдет в "живой" формат на родине Абрамова в архангельской деревне Веркола.