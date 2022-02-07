Жившего в центре Петербурга зайца поймали и вернули в лес

Зайца-русака, который обосновался в историческом центре Санкт-Петербурга, вернули в естественную среду обитания.

Зачем дикий зверь пришел из леса в мегаполис, неизвестно. Как бы то ни было, целых две недели заяц жил в самом центре: самого русака и его следы видели в Летнем и Михайловском садах, а также на Марсовом поле.

Выглядит мило, но на самом деле ничего хорошего в этом нет, отмечают сотрудники комитета по природопользованию Санкт-Петербурга. Заяц перестал бояться людей и начал захаживать в технические помещения, а притупление естественных инстинктов могло стать губительным для животного. Он также мог нанести вред растениям в городских садах, ведь зимой русаки кормятся побегами и корой кустарников. Было решено вернуть зверя в дикую природу.

Экологи сотрудники Русского музея (под его управлением находятся Летний и Михайловский сады) долго не могли поймать зайца. Помогла жительница одного из соседних домов Оксана Алексеева. Как рассказывают в Русском музее, она следила за перемещениями русака и оперативно передавала свои наблюдения сотрудникам музея. В воскресенье 6 февраля заяц приютился в одном из арт-объектов - там его и поймали.

Зайца выпустили на особо охраняемой природной территории Петербурга, где живет самая большая популяция русаков.

Справка "РГ"

Заяц-русак включен в Красную книгу Санкт-Петербурга. Согласно данным комитета по природопользованию, численность его особей колеблется год от года, наблюдается тенденция к снижению.