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07.02.2022 12:12
Рубрика: Происшествия

В Астраханской области в перестрелке пострадали четыре человека

Текст: Елена Мелихова

В ходе потасовки, возникшей в одном из заведений общепита в Наримановском районе Астраханской области, огнестрельные ранения получили четыре человека. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МВД РФ.

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Примечательно, о ЧП правоохранители узнали от медиков местной больницы, куда обратились пострадавшие. Сами участники конфликта отказались от дачи объяснений по существу событий и обращения в полицию с заявлением о привлечении к ответственности оппонентов. Тем не менее полицейские провели соответствующую проверку.

- Сотрудниками уголовного розыска установлены и задержаны два подозреваемых в причинении ранений, 1995 и 1992 годов рождения, один из которых сам получил телесные повреждения, - уточнили в ведомстве.

Выяснилось, потасовка возникла во время застолья со спиртным, четверо участников которого получили огнестрельные ранения, не опасные для жизни. Полицейскими изъято два травматических пистолета, охолощенный (шумовой) пистолет и боеприпасы к ним.

Все обстоятельства произошедшего еще предстоит установить, в том числе при помощи возможных очевидцев инцидента.

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