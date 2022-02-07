Глава Адыгеи посмотрел, как работают два новых физкультурно-спортивных комплекса

В ходе рабочей поездки Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил аул Гатлукай и хутор Псекупс, входящие в городской округ Адыгейска.

В конце прошлого года в этих населенных пунктах по программе "Комплексное развитие сельских территорий" были возведены физкультурно-спортивные комплексы (ФОК). Построенные объекты являются структурными подразделениями ДЮСШ города Адыгейска.

В поездке руководителя региона сопровождали министр сельского хозяйства РА Анзаур Куанов, мэр Адыгейска Махмуд Тлехас, председатель Комитета по физкультуре и спорту республики Мурат Дагужиев, а также представители депутатского корпуса ГСХ РА и СНД Адыгейска.

Спорткомплексы в ауле Гатлукай и хуторе Псекупс имеют универсальные спортзалы, оборудованы необходимым инвентарем для учебно-тренировочных занятий по волейболу, баскетболу, борьбе, настольному теннису и боксу. Кроме этого, ФОКи оснащены раздевалками (в том числе и для детей с ОВЗ), медкабинетами, комнатами для тренеров, охраны и техперсонала, а также подсобными помещениями. На базе спорткомплексов организованы занятия физкультурно-оздоровительных групп для взрослого населения.

После осмотра новых ФОКов Мурат Кумпилов пообщался с воспитанниками ДЮСШ и тренерским составом. Они обсудили подготовку к ближайшим спортивным мероприятиям.

Представители общественности Гатлукай и Псекупс поблагодарили руководство республики за внимание к потребностям сельчан. Глава РА поинтересовался также вопросами функционирования основных инфраструктурных объектов: электро-, газо- и водоснабжения, дорожной сети, а также деятельностью муниципальных учреждений.

"Сегодня мы нацелены на эффективную реализацию нацпроектов и госпрограмм, которые призваны вывести на качественно новый уровень жизнь в наших населенных пунктах. Построенные или отремонтированные объекты в сфере образования, медицины, культуры, спорта и благоустройства должны служить на благо жителей республики. При этом мы призываем самих людей взаимодействовать с органами власти через депутатов городских и сельских поселений, принимать активное участие в общественных делах, бережно относиться к уже сделанному", - сказал Мурат Кумпилов.

По итогам общения с жителями городского округа глава республики дал ряд поручений руководителям республиканских и муниципальных органов власти.