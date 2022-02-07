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07.02.2022 10:15
Рубрика: Общество

Как в Ростове оформить больничный лист дистанционно

Текст: Лариса Ионова
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

С 7 февраля вступили в силу новые правила оформления больничных листов. Об этом сказано в приказе минздрава России от 4 февраля 2022 года.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Минздрав разрешил открывать больничный дистанционно при ОРВИ без сдачи ПЦР-теста

Главное принципиальное новшество в том, что при легком течении ОРВИ и COVID-19 пациенты теперь могут открыть и закрыть лист временной нетрудоспособности по телефону, без посещения поликлиники и без теста на коронавирус.

Как пояснил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, достаточно оставить заявку на сайте своей поликлиники или позвонить в кол-центр. После этого медработник свяжется с пациентом, даст при необходимости устную консультацию по лечению и откроет больничный лист.

Информация о больничном поступает из поликлиники напрямую в Фонд социального страхования, который проинформирует работодателя.

Введение дистанционного обслуживания "легких" больных позволит врачам быстрее уделить время на дому тем пациентам, у которых заболевание протекает более серьезно, а пациентов с легкой формой заболевания избавит от необходимости идти в поликлинику и стоять в очередях. Сейчас, по словам Логвиненко, поликлиники города ежедневно принимают более пяти тысяч вызовов на дом, система первичной медицинской помощи перегружена до предела, на прием в фильтр-кабинеты скапливаются огромные очереди.

На сайте администрации города опубликован список телефонов медучреждений для дистанционного открытия листа нетрудоспособности при легком течении ОРВИ или COVID-19.

Корреспондент "РГ" проверил, как это работает. В горбольнице № 1 электронный голос ответил сразу, и предложил три варианта набора дополнительного номера: "1" - регистратура, "2" - вызвать врача на дом и "3" - оставить заявку для дистанционного открытия или закрытия больничного листа. После нажатия кнопки "3" мне сообщили, что моя очередь третья. Вполне доступно.

Куда позвонить, чтобы открыть больничный

Городская больница № 1 им. Н.А.Семашко 8(863)310-49-19

Городская больница № 6 8(863)210-00-77

Горбольница № 7 8(863)236-35-22; 8(863)236-19-22; 8(863)236-35-20; WhatsApp: 8(900)120-01-83 (звонки, сообщения)

Городская больница № 8 8(919)890-35-73 

Городская больница № 20 8(863)310-13-91 

Детская городская больница № 1 8(863)285-51-90 

Городская поликлиника № 1 8(863)285-10-35 

Городская поликлиника № 4 8(863)285-07-03; 8(918)521-14-81; 8(918)521-14-70 

Городская поликлиника № 5 8(928)105-36-52; 8(928)105-65-28 

Городская поликлиника № 7 8(903)406-69-26; 8(863)256-69-20 

Городская поликлиника № 9 8(863)284-07-67; 8(863)284-07-68; 8(863)284-07-69 

Городская поликлиника № 10 8(863)263-33-15; 8(929)657-88-12 - взрослое население; 8(863)234-37-08 - детское население 

Городская поликлиника № 12 8(863)333-43-43 (добавочный номер 4) 

Городская поликлиника № 14 8(989)617-55-29; 8(863)242-08-34; 8(863)242-04-34; 8(863)240-71-96 (филиал поликлиники) 

Городская поликлиника № 16 8(863)295-69-51; 8(863)310-58-31 

Городская поликлиника № 41 8(991)084-57-88; 8(991)087-38-45; 8(991)087-38-46 

Городская поликлиника № 42 8(909)414-87-80 

Городская поликлиника студенческая 8(951)501-33-91 (выписка справки о нетрудоспособности) 

Детская городская поликлиника № 1 8(863)285-10-41 

Детская городская поликлиника № 4 8(951)846-48-15 

Детская городская поликлиника № 8 8(929)659-46-97 

Детская городская поликлиника № 17 8(918)850-06-37 

Детская городская поликлиника № 18 8(863)277-47-83 

Детская городская поликлиника № 45 8(918)564-84-06 

Детская городская поликлиника Железнодорожного района 8(863)283-83-01 (добавочный номер 4) 

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