На Кубани хирург пришил мужчине отрезанную железным листом кисть

В Краснодарской краевой клинической больнице № 1 им. С.В. Очаповского врачи выполнили сложную операцию - приживили 33-летнему мужчине ампутированную в результате несчастного случае кисть. Об этом сообщили на официальной странице медучреждения в Instagram.

Пациента доставили в главную клинику Кубани буквально через два часа после инцидента - железный лист почти полностью отсек ему правую кисть на уровне запястья, лишь небольшой участок кожи удерживал руку. Операцию провел кистевой хирург, врач-травматолог-ортопед НИИ ККБ № 1 Андрей Аристов. На его счету большое число сложнейших реконструктивных операций.

- Сложное хирургическое вмешательство по реплантации правой кисти длилась семь часов, - рассказал Андрей Аристов. - Она состояла из фиксации кисти c помощью аппарата наружной фиксации. То есть сначала мы стабилизировали костную часть, а потом уже сшили лучевую и локтевую артерии. Далее предстояло сшить срединный нерв и локтевой нерв, восстановить все сухожилия сгибателей и разгибателей.

Благодаря оперативности и мастерству хирурга руку удалось спасти. Кисть кровоснабжается. Сразу после вмешательства пациент смог шевелить пальцами. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей краевой клиники.