В Астрахани скончался старейший актер ТЮЗа Валентин Крылов

В Астрахани родные, близкие, коллеги и поклонники прощаются с мастером сцены, старейшим актером театра юного зрителя Валентином Крыловым, который ушел из жизни 5 февраля на 83 году жизни.

Как сообщает минкультуры области, в декабре 2021 года Валентин Крылов получил звание Заслуженный артист Астраханской области.

В астраханский ТЮЗ актер пришел в 22-летнем возрасте после окончания театральной студии при Воронежском драматическом театре им. А. Кольцова и проработал здесь до последнего дня своей жизни.

Как сообщили в театре, актер за день до смерти выходил на сцену в образе Прокофьича в спектакле "Отцы и дети".

За годы работы им сыграно свыше 80 ролей в детских и взрослых спектаклях: Елеся в "Не было ни гроша, да вдруг алтын" А. Островского, Синьор Помидор в "Приключения Чипполино" Дж. Родари и другие. Особое место в творчестве актера занимали поэтические моно-программы.

Валентин Крылов также пробовал себя в режиссуре. Один из его ярких спектаклей, который успешно идет на сцене ТЮЗа - "Лебединая песня. Хирургия" по произведениям А.П. Чехова.

"Он был внимательным и отзывчивым человеком, добрым наставником и примером для молодежи, - отметили в театре.