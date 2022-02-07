В Астраханской области 90-летний жених взял в жены 80-летнюю невесту

Самым "возрастным" браком, зарегистрированным в Астраханской области стал союз пары, в которой жениху 90 лет, а невесте 80. Информация об этом опубликована на официальном портале региональной службы записей гражданского состояния.

Также приведены и другие цифры брачной статистики. Так, возрасте до 24 лет женщины вступают в брак в два раза чаще, чем мужчины в том же возрасте (2 053 женщины, 1 173 мужчины).

За год в несовершеннолетнем возрасте в брак вступили два мужчины и 51 женщина. При этом самая большая разница в возрасте была в парах, где жених старше невесты на 40 лет, и где невеста старше жениха на 33 года.

В целом же в 2021 году в Астраханской области зарегистрировано 5 378 браков, что на 423 больше, чем в 2020 году.

По мнению сотрудников органа ЗАГС, основными причинами роста количества свадеб стало снятие "ковидных" ограничений, а также постепенный выход из "демографической ямы" 90-годов.