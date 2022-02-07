В Астраханской области завели дело на чиновников из-за нападений собак

В Астраханской области возбуждено уголовное дело по статье "халатность" из-за массовых нападений бездомных собак на людей. Его фигурантами стали чиновники, бездействие которых и повлекло более 120 таких случаев в городе Знаменске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ.

Уголовное дело возбуждено против чиновников городской администрации, в ведении которых был данный вопрос. Отметим, по аналогичным фактам уголовное преследование инициировано прокурорами в республиках Башкортостан, Тыва, Брянской, Воронежской, Мурманской, Самарской и Сахалинской областях.

К слову, в Астраханской области действует уже пять приютов для животных, строится шестой, но случаи нападения собак на людей в регионе только растут. По отчетам областного правительства, в минувшем году в регионе отловили и обработали более пяти тысяч собак, потратив на это свыше 75 миллионов рублей.