В горах Сочи сноубордисты спасли провалившегося в яму ребенка

В горах Сочи сноубордисты спасли ребенка, угодившего в снежный плен рядом с горнолыжной трассой на Красной Поляне.

В пресс-службе одного из горнолыжных курортов корреспонденту "РГ" сообщили, что прокомментируют ситуацию после изучения всех обстоятельств происшествия. Также остается неизвестным, где в тот момент находились родители ребенка.

В Сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, что ребенок провалился в глубокую яму после того, как съехал с горнолыжной трассы. Однако его вовремя заметили проезжавшие мимо сноубордисты и помогли ему выбраться.

Как стало известно, этот инцидент произошел в минувшие выходные.

Отметим, что в ГУ МЧС России по региону и правоохранительные структуры никаких заявлений по этому поводу не поступало.