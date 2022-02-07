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07.02.2022 13:48
Рубрика: Общество

На Среднем Урале изменили порядок лечения пациентов с COVID-19

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)

В Свердловской области решили изменить порядок лечения и наблюдения за больными с коронавирусом, чтобы снизить нагрузку на поликлиники, уменьшить очереди к врачам и на сдачу теста.

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Соответствующий приказ утвердили в региональном минздраве, сообщает областной оперштаб. Документ основан на новациях в федеральных нормативно-правовых актах. Так, людям в COVID-19, у которых болезнь протекает в легкой форме и лечение проходит дома, электронный больничный лист оформляется на семь дней. По истечении этого срока - при отсутствии жалоб и симптомов - пациент выписывается, контрольные обследования на коронавирус при этом не проводятся, а больничный лист закрывается дистанционно. Выписка из стационара может происходить еще до получения отрицательного результата теста.

Документ отменяет обязательное тестирование и изоляцию для тех, кто контактировал с больными. Диагноз врачи теперь могут ставить на основании ПЦР или ИХА-теста (экспресс-теста).

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Свердловской области выявили 4796 случаев заболевания. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавируса составляет 251 858. Выписано за день 543 человека. С болезнью справились 196 944 уральца. Зарегистрировано еще девять случаев смерти пациентов с COVID-19. Всего умерли 10 070 свердловчан.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Пандемия коронавируса COVID-19

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