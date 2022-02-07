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Рубрика: Происшествия

Неплательщика алиментов задержали в роддоме, где рожала его вторая жена

Текст: Татьяна Воробьева

Прямо из больницы в офис приставов доставили жителя Екатеринбурга, который задолжал своему первенцу около двух миллионов рублей. Ему грозит уголовная ответственность.

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Как рассказали в пресс-службе ФССП Свердловской области, мужчина должен был платить своему девятилетнему сыну примерно 26 тысяч рублей ежемесячно, но не делал этого. Его привлекли к административной ответственности, по решению суда он отбыл наказание - 60 часов обязательных работ, но никаких выводов из случившегося не сделал.

"Алиментов за год он заплатил порядка 10 тысяч рублей. Этой суммы крайне мало на содержание подрастающего мальчика. Кроме того, должник стал скрываться, на прием не приходил", - отметили приставы.

Они провели расследование и выяснилось, что его вторая жена вот-вот станет матерью, и мужчина планирует присутствовать на родах. В перинатальный центр и прибыли приставы.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Полномочия судебных приставов

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