В Югре предложили майнить криптовалюту за счет попутного нефтяного газа

В Югре предложили добывать криптовалюту, используя попутный нефтяной газ (ПНГ) из месторождений округа. Кроме того, сделать регион пилотным для создания нормативной базы при регулировании рынка криптовалюты в России и выводе производства биткоинов из юридически "серой зоны".

Отметим, попутный нефтяной газ - это побочный продукт при добыче, ценный энергетический ресурс, но компании ТЭК сегодня используют его в лучшем случае на 95 процентов, остальная часть попросту сжигается. Те, кому довелось бывать в регионах добычи углеводородов в Сибири, наверняка видели огромные горящие факелы на месторождениях. Это и есть сжигаемый попутный газ. Горят эти гигантские костры круглосуточно, потому что аккумулировать ПНГ и доставлять его потребителям с далеких месторождений часто бывает нерентабельно, да и технологически невозможно.

Зато можно добывать с использованием этого газа криптовалюту. Первый пилотный проект полтора года назад в Югре уже запустила одна из крупных нефтяных компаний на месторождении в 120 километрах от Ханты-Мансийска. Для этого к электростанции, работающей на месторождении от ПНГ, был установлен мобильный контейнер с вычислительным оборудованием.

Энергия из попутного газа может питать дата-центры и майнинговые фермы. "Так мы увеличим процент рационального использования сырья", - пояснили тогда суть идеи в нефтедобывающей компании. За месяц с помощью майнинг-фермы удалось заработать несколько миллионов рублей.

Депутат думы Югры, бизнесмен из Сургута Ринат Айсин предлагает масштабировать этот опыт, использовать максимум попутного нефтяного газа в округе для производства криптовалюты и на других месторождениях. Он считает, что полноценная легализация майнинга позволит создать новые рабочие места в крупных и отдаленных районах региона.

- Это создаст дополнительные источники дохода для населения, задействует креативное, интеллектуальное и современно мыслящее молодое поколение, увеличит приток инвестиций в Югру, - прогнозирует Ринат Айсин. -Не за горами то время, когда все картинные галереи и музеи округа будут работать со всем миром через технологию NFT, школьники - зарабатывать на GameFi, а пенсионеры - получать доход от криптоферм в гараже. Появятся предприниматели по обслуживанию оборудования, студенты будут создавать компьютерные игры и выпускать токены от проектов "Сделано в Югре".

Пока неизвестно, сколько именно регион смог бы зарабатывать на майнинге, но предложение депутата уже вызвало волну обсуждений в Югре, и дискуссию под его постом в соцсетях. Особенную актуальность она приобрела на фоне сегодняшних дебатов о судьбе криптовалюты в России в целом. Одни иронизируют: "да, неплохо бы прикупить гаражик для майнинга", а другие отмечают, что "мы на пороге умного, интересного и технологичного настоящего, и грех не использовать новые технологии, тем более, когда все возможности под ногами".

Отметим, сегодня по данным аналитиков, на Россию приходится 11 процентов мощностей для майнинга биткоина, страна входит в первую тройку стран мира по объему добычи криптовалют. Сейчас идет планомерная работа по легализации криптовалюты. Правительство подготовило документ по регулированию электронных валют, его подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий направление цифровой экономики. Он предусматривает идентификацию клиентов, введение ответственности за нарушения и возможное "приземление" иностранных криптоплощадок в России.