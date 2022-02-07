Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно выбирать косметику

Роспотребнадзор перечислил рекомендации по правильному и безопасному выбору косметики. Главное, на что нужно обращать внимание - срок годности товара, сообщается на официальном сайте ведомства.

После этого, по словам экспертов Роспотребнадзора, нужно изучить название косметики, ее состав, эффект и характер действия, правила применения, противопоказания, способы и условия хранения, объем или массу, а также сведения о государственной регистрации товара.

Особенно аккуратными ведомство советует быть при покупке косметики в социальных сетях. Эксперты напоминают: перед покупкой парфюма каждый имеет право ознакомиться с его ароматом. А при передаче товаров в упаковке покупатель по закону может проверить содержимое.

В числе данных, которые стоит проверять, в Роспотребнадзоре назвали наименование и назначение товара, наименование изготовителя и его местонахождение, страну происхождения, наименование и местонахождение организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий, объем или массу продукции, срок годности, описание условий хранения, сведения о способах применения продукции, а также список ингредиентов или состав продукции.

"Отсутствие вышеуказанных документов, а также отсутствие информации о товаре и изготовителе ставит под сомнение качество, безопасность и происхождение реализуемой парфюмерии", - подчеркивают в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре напоминают - право на обмен товара надлежащего качества на косметику и парфюм не распространяется. И вернуть такой товар в магазин можно только в том случае, если в нем есть недостатки, либо если при покупке не была предоставлена необходимая и достоверная информация о товаре.