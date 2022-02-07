Россия создаст службу "цифровые атташе"

В этом году в 16 странах мира начнет работать российская служба "цифровых атташе" для поддержки отечественной ИТ-отрасли за границей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Специалисты будут продвигать отечественные программные продукты за рубежом, а также оказывать консультационную, информационно-аналитическую, юридическую и организационную поддержку российским ИТ-компаниям в странах присутствия.

"Их основная задача - развитие экспорта российских цифровых решений. Планируется, что в 2022 году "цифровые атташе" начнут работу в 16 странах - Бразилии, Вьетнаме, Малайзии и других. В дальнейшем география их присутствия будет расширяться - в 2024 году до 28 стран присутствия", - рассказал Чернышенко.

В частности, среди первых стран рассматриваются Бразилия, Вьетнам, Германия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Куба, Малайзия, ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Турция, ЮАР, Южная Корея.

Соглашение о создании службы уже подписали Минцифры, Минпромторг и Российский фонд развития информационных технологий.

Минцифры уже приступило к поиску нужных специалистов. Как отметил замминистра Максим Паршин, атташе должны хорошо ориентироваться в российских и зарубежных программных продуктах и понимать конкурентные преимущества отечественных решений.

"Важно знание российского и международного законодательства в сфере торговли. И, конечно, базовые требования к кандидатам - это высшее образование не ниже специалитета или магистратуры и знание языка страны пребывания", - рассказал Паршин.

Минпромторг же будет ответственен за организацию трудоустройства в торговые представительства России в зарубежных странах. А в задачах РФРИТ - обучение и повышение квалификации специалистов, и их взаимодействие с отечественными ИТ-компаниями.