Россияне назвали достойной для ученых зарплату от 150 тысяч рублей

Какие науки для России самые важные? Что нужно для развития интереса к науке? Какие зарплаты должны быть у ученых? Накануне Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, более миллиона интернет-пользователей ответили на эти и другие вопросы. Опрос проходил на портале "Рамблер".

Самыми важными науками для страны россияне назвали технические - так ответил 41 процент пользователей. На втором месте - медицинские науки. Для десятой части опрошенных в приоритете естественные сферы научного знания, для 8 процентов важны сельскохозяйственные науки. Лишь 4 процента отметили важность гуманитарных наук.

Большинство опрошенных россиян признаются: интересная научная статья среди других инфоповодов вполне может привлечь внимание. Важно, чтобы о науке было написано простым языком. Почти четверть читают об открытиях ученых в СМИ, а пятая часть - в специальных научных изданиях.

В основном россияне интересуются наукой, чтобы узнавать новое и уметь разбираться в сложных вещах - так ответили 39 процентов респондентов. Почти треть стремится найти в исследованиях то, что пригодится в повседневной жизни, пятая часть считает, что без науки не понять мира вокруг, а каждый десятый уверен: он и сам "своего рода ученый".

Почти половина участников опроса считают: для развития российской науки интерес к ней нужно поощрять со школы. Около трети утверждают: стимулировать новые открытия нужно высокими зарплатами. Насколько высокими? Большая часть опрошенных назвали достойной для ученых зарплату от 150 тысяч рублей и выше. Треть высказались за "вилку" в 100-150 тысяч рублей, назывались и другие суммы - 80 тысяч, 50 тысяч.

Подавляющее большинство респондентов (53 процента) уверены: российская наука выиграет от сотрудничества государства и бизнеса.

58 процентов россиян не планировали связывать свою жизнь с наукой. Однако 41 процент родителей хотели бы видеть своего ребенка ученым, так как считают, что это перспективно.