С 1 марта медсвидетельства о смерти станут электронными

С 1 марта 2022 года медицинские свидетельства о смерти станут электронными по всей стране, а также появится единый федеральный реестр свидетельств о смерти, который будет вести Минздрав. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Формирование электронного документа будет обязательным, а не по желанию граждан. Изначально все сведения, в том числе о причинах смерти, медорганизации будут вносить в информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), а оттуда информация поступит в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Росстат и другие ведомства. Самим родственникам умершего этот документ не нужно будет никуда предоставлять. Бумажные медицинские свидетельства о смерти, например, приходилось приносить в органы ЗАГС, чтобы там сделали отметку о том, что человек умер.

По словам замминистра здравоохранения Павла Пугачева, переход на электронные медицинские свидетельства о смерти, с одной стороны, избавит родственников умершего от визита в медучреждение, с другой - изменит качество статистической информации. Он пояснил, что врачам предоставят цифровые инструменты, позволяющие более точно кодировать причины смерти. Доступ к электронным медицинским свидетельствам о смерти своих родственников граждане получат в личном кабинете на портале госуслуг.

Тем временем в Госдуме готовится новый законопроект о похоронном деле. Как рассказала журналистам зампред Комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, проект будет внесен в нынешнюю сессию. Изменения затронут ряд законов - не только непосредственно закон о похоронном деле, но и о местном самоуправлении, а также Кодекс об административных правонарушениях. Главными задачами, по словам депутата, станут разделение полномочий между различными органами власти в этой сфере, прозрачность похоронного дела и уход из нее криминальных элементов, исключение поборов с граждан.

В минстрой законопроект еще не поступал, сообщили "РГ" в ведомстве. Официальная позиция минстроя будет сформирована после ознакомления с ним и прохождения законопроектом всех необходимых регламентных процедур: "Совместно с депутатским корпусом будет организована работа по обсуждению и доработке". Ведомство уже разработало собственный законопроект о похоронном деле. Осенью его рассматривало правительство.

О необходимости разработки нового закона говорят уже около 15 лет, отмечали ранее в Союзе похоронных организаций и крематориев (СПОК), однако ситуация стала меняться только в прошлом году. В минстрое появился отдел, занимающийся вопросом похорон, о похоронной отрасли говорится в проекте Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Стратегией, в частности, предполагается, что нужно установить единые требования к похоронным агентствам, кладбищам и ритуальным услугам.