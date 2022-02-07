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07.02.2022 19:01
Рубрика: Общество

С 1 марта все медсвидетельства о смерти станут электронными

Текст: Елена Манукиян

С 1 марта 2022 года медицинские свидетельства о смерти станут электронными по всей стране, а также появится единый федеральный реестр свидетельств о смерти, который будет вести Минздрав. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: andreypopov/ istockphoto
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То есть, теперь формирование электронного документа будет обязательным, а не по желанию граждан. Изначально все сведения, в том числе - о причинах смерти человека, будут вноситься медорганизациями в информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), а оттуда информация поступит в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Росстат и другие ведомства. Самим родственникам умершего этот документ не нужно будет никуда предоставлять. Бумажные медицинские свидетельства о смерти, например, приходилось приносить в органы ЗАГС, чтобы там сделали отметку о том, что человек умер.

По словам замминистра здравоохранения Павла Пугачева, переход на электронные медицинские свидетельства о смерти, с одной стороны, избавит родственников умершего от визита в медицинское учреждение, с другой - изменит качество статистической информации. Он пояснил, что врачам предоставят цифровые инструменты, позволяющие более точно кодировать причины смерти. В результате всегда можно будет посмотреть, что привело к неблагоприятному исходу.

"Анализ этих данных поможет выявлять причины, которые повлияли на смертность в стране", - говорит замминистра. Он также отметил, что благодаря внедрению вертикально-интегрированных систем в здравоохранении не сложно будет проследить и весь клинический путь пациента, чтобы выяснить, в чем заключалась проблема, была ли допущена ошибка или халатность со стороны врачей.

Отмечается, что доступ к электронным медицинским свидетельствам о смерти своих родственников граждане получат в личном кабинете на портале госуслуг.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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