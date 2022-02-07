Самостоятельная регистрация на "Госуслугах" станет возможна с 14 лет

Подростки в возрасте от 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на Едином портале госуслуг, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин о расширении возможностей системы. За тех, кто младше, это сделают их родители.

"Ребята будут пользоваться сервисами через личную учетную запись, например, чтобы зайти в свой электронный дневник и посмотреть оценки, узнать домашнее задание либо информацию о поступлении в учебное заведение", - рассказал глава правительства. Если подросток захочет подработать во время каникул, добавил Мишустин, то сможет сам заполнить заявку.

По словам премьера, важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора документов.