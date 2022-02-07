Самыми частыми преступлениями в сфере ЖКХ стали кражи и мошенничества

В 2021 году было зарегистрировано 2154 преступления, связанных со сферой жилищно-коммунального хозяйства. Такие цифры привел на парламентских слушаниях о ЖКХ первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.

Этими преступлениями был причинен ущерб на 2,3 млрд рублей. По оценкам Росфинмониторинга, общий объем сомнительных операций в этой сфере достигает ежеквартально 10 млрд рублей, рассказал Синельщиков.

При этом, по оценкам специалистов, в официальную статистику попадает лишь 10-40% преступлений в этой сфере.

Чаще всего в ЖКХ совершаются кражи (достаточно распространены кражи из газопроводов), мошенничества (присвоение средств, которые собираются с населения за коммунальные услуги), хищения вверенных денежных средств, а также причинения ущерба путем обмана без цели хищения (когда средства, полученные от граждан, пускают на другие цели).

Преступность в ЖКХ характеризуется большим число профессионалов в этой сфере, отметил Синельщиков, - преступникам нужно хорошо знать законы, уметь скрывать следы преступлений и их последствия.