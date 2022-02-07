Сенатора Косачева разочаровало заявление главы дипломатии ЕС Борреля

"Министр Лавров послал письмо странам ЕС, прося рассмотреть обеспокоенности России. Я координирую ответ на это письмо и настаиваю на том, что еще есть место для дипломатии", - сообщил глава дипломатии ЕС Боррель в понедельник на пресс-конференции в Вашингтоне.

Вот так бюрократия Евросоюза для начала лжёт (Лавров посылал письмо не странам ЕС, а тем странам ОБСЕ, которые в своё время подписывались под принципом неделимости безопасности), а затем, из Вашингтона, убивает на корню саму идею нормального диалога между европейскими странами, включая Россию.

Ведь на самом деле Россия просила совершенно об ином (цитата из послания Лаврова от 1 февраля этого года): "Исходим из того, что реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока".

А нам - опять "ответ координируют", ответ блока… О чем мы совершенно точно не просили ни Евросоюз с его неповоротливой машиной принятия решений, тем более когда ее проворачивают из заокеанской столицы, ни лично господина Борелля.

Похоже, без шансов.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook