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Рубрика: В мире

Швеция снимет ограничения на въезд для иностранцев

Текст: Юрий Когалов

Власти Швеции решили отменить ограничения на въезд из-за рубежа. Начиная с 9 февраля в страну смогут свободно въезжать туристы из Северной Европы, Евросоюза и Европейской экономической зоны. Им больше не нужно оформлять ковид-паспорта, свидетельствующие о перенесенном заболевании или прохождении полного курса вакцинации. Для путешественников из всех остальных стран мира Швеция откроется 31 марта.

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Обе даты совпадают с этапами снятия ограничений внутри страны. Как отмечает schengenvisainfo.com, большая часть ограничений будет отмена как раз 9 февраля. Этому способствует стабильная эпидемиологическая ситуация и высокий уровень вакцинации населения (более 83 процентов). Жителям Швеции и туристам больше не придется предъявлять свидетельство о прививках при входе в различные места: бары, рестораны, торговые центры, общественный транспорт. Отменяется ограничение по количеству людей, которые могут находиться в помещении одновременно.

Как ожидается, оставшиеся ограничения будут сняты с 1 апреля при условии, что в стране не будет зарегистрировано повышенных показателей заражения коронавирусом.

В мире Европа Швеция Пандемия коронавируса COVID-19

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