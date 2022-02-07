Следствие просит Тверской суд арестовать очередную группу хакеров

В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следователя МВД о заключении под стражу шестерых предполагаемых участников группы хакеров.

Как сообщает ТАСС, все они подозреваются по ч. 2 ст. 187 УК РФ в неправомерном обороте средств платежей. Что это за группировка и что именно совершили подозреваемые, пока не сообщается.

Напомним, что в середине января ФСБ сообщила о задержании восьмерых хакеров из международной группировки REvil. Спецоперация в России прошла после того, как информацию о руководителе группировки ФСБ передали коллеги из США.