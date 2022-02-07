Средства от облысения и простуды стали хитами продаж в онлайн-аптеках

Спрос на лекарства в интернет-аптеках за год вырос в полтора раза. Лидерами продаж стали дешевые безрецептурные препараты, которые применяют при простуде. Данные о покупках россиян изучили аналитики сервисов, входящих в экосистему Сбера.

Аудитория онлайн-аптек выросла на 42 процента, а количество заказов - на 54, свидетельствуют данные платформы ЮKassa. Обороты компаний, которые принимают оплату через этот сервис, увеличились не так значительно - на 18 процентов. Это связано со снижением среднего чека на лекарства. Он составил 1840 рублей - почти на четверть меньше, чем в 2020 году.

"Ситуация типична для новых индустрий. Сначала чеки высокие, сопоставимые с офлайном, - пояснил коммерческий директор финтех-компании ЮMoney Дмитрий Кармишин. - Постепенно сроки доставки сокращаются, порог для бесплатной доставки снижается, люди привыкают покупать онлайн. В результате средний чек падает, а количество покупок растет. Проще говоря, раньше человек шел в аптеку и набирал лекарства "с запасом". Теперь ему это не нужно. В любой момент можно дозаказать то, что закончилось в домашней аптечке".

Чаще всего россияне покупали онлайн препараты от одной до трех тысяч рублей. В эту сумму уложилась почти половина всех заказов (в 2020 году - 56 процентов).

По данным "Сбер ЕАптеки", продажи диагностических тестов выросли в три раза, средств от облысения и для роста волос - в 2,6 раза. Удвоился спрос на лекарства от респираторных заболеваний и иммуномодуляторы, а также таблетки и пластыри от никотиновой зависимости.