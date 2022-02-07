Суд 9 февраля рассмотрит вопрос о продлении Рашкину запрета действий по делу об охоте

На среду, 9 февраля, намечено заседание суда, на котором будет решено, удовлетворять ли просьбу следствия о продлении меры пресечения Валерию Рашкину.

Напомним, последний раз суд слушал дело о мере пресечения Рашкина 24 января. Московский городской суд оставил все без изменений. Адвокаты обвиняемого подали жалобу на решение суда избрать Рашкину меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Кстати, по решению Басманного суда, Рашкин не может выходить из дома ночью с 23.00 до 07.00 без письменного разрешения следователя. Кроме того, ему запрещено общаться без письменного разрешения следователя с лицами, являющимися по уголовному делу свидетелями, другими обвиняемыми, подозреваемыми. Рашкину потребуется разрешение на отправку и получение почты. А еще ему запрещено появляться в любых охотничьих угодьях.