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07.02.2022 15:07
Рубрика: Происшествия

Суд 9 февраля рассмотрит вопрос о продлении Рашкину запрета действий по делу об охоте

Текст: Наталья Козлова

На среду, 9 февраля, намечено заседание суда, на котором будет решено, удовлетворять ли просьбу следствия о продлении меры пресечения Валерию Рашкину.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Валерию Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте

Напомним, последний раз суд слушал дело о мере пресечения Рашкина 24 января. Московский городской суд оставил все без изменений. Адвокаты обвиняемого подали жалобу на решение суда избрать Рашкину меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Кстати, по решению Басманного суда, Рашкин не может выходить из дома ночью с 23.00 до 07.00 без письменного разрешения следователя. Кроме того, ему запрещено общаться без письменного разрешения следователя с лицами, являющимися по уголовному делу свидетелями, другими обвиняемыми, подозреваемыми. Рашкину потребуется разрешение на отправку и получение почты. А еще ему запрещено появляться в любых охотничьих угодьях.

Происшествия Правосудие Суд

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