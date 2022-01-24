Мосгорсуд не стал отменять меру пресечения депутату Рашкину

Мосгорсуд в понедельник рассмотрел апелляционные жалобы депутата от КПРФ Валерия Рашкина и его защиты, которые просили снять с депутата меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее 13 декабря прошлого года такую меру пресечения в отношении Рашкина по ходатайству следствия избрал Басманный суд по делу о незаконно охоте. Согласно этому решению, Рашкину запрещено покидать место проживания с 23.00 до 7.00 утра, пользоваться телефоном и интернетом, а также посещать охотничьи угодья.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда рассмотрев жалобы, апелляционная инстанция оставила постановление районного суда без изменения, жалобы Валерия Рашкина и его защиты - без удовлетворения.

Ранее СК предъявил Рашкину обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Перед этим по представлению генпрокурора Игоря Краснова депутаты Госдумы сняли со своего коллеги депутатскую неприкосновенность. По статье о незаконной охоте Рашкину грозит штраф до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты за 3-5 лет, либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

По данным следствия, депутат в октябре на незаконной охоте в Саратовской области убил лося. Вначале Рашкин отрицал, что охотился и говорил, что тушу лося просто нашел в лесу. Позже когда было найдено брошенное им ружье, он признался что все-таки охотился в лесу, но якобы не знал, что это охота была незаконной.