Суд запретил депутату Рашкину охотиться и пользоваться интернетом

Согласно решению, парламентарию до 13 февраля 2022 года будет запрещено заниматься "определенными действиями".

Под этой формулировкой в случае с Рашкиным подразумеваются запреты на посещение любых охотничьих угодий, на выход из дома в период с 23.00 до 07.00 (без письменного согласия следователя), на общение с лицами, являющимися по уголовному делу свидетелями, другими обвиняемыми, подозреваемыми.

Также народный избранник не сможет в ближайшее время "отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и сеть "Интернет".

Сегодня стало известно, что Следственный комитет предъявил депутату Рашкину обвинение по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса РФ.

Ему грозит штраф в размере до 1 миллиона рублей (или в размере зарплаты осужденного за 3-5 лет), либо лишение свободы на срок от трех до 5 лет заключения. Дополнительно осужденный может быть лишен права "занимать определенные должности на срок до трех лет".

Напомним, резонансный инцидент, фигурантом которого стал Рашкин, произошла в ночь на 29 октября на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области. Следствие установило, что Рашкин, не имея разрешений, поучаствовал в охоте на лося, который был убит и разделан.

Сам Рашкин признался, что он действительно убил лося, но сделал это, как он утверждает, по ошибке. Так как, якобы, охотился на другое животное, на отстрел которого у него было разрешение.

Стоит отметить, что кроме уголовной депутата привлекут и к административной ответственности. По данным Генпрокуратуры, Рашкин был за рулем с признаками опьянения - от него исходил "резкий запах спиртного, речь была нарушена" - но проходить освидетельствование он отказался.