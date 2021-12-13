Валерию Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте

Центральный аппарат СК объявил 13 декабря, что "на основании собранных по уголовному делу доказательств, Валерию Рашкину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота)".

Следствием заявлено перед судом ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде запрета определенных действий.

По официальной версии СК, в ночь с 28 на 29 октября 2021 года на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области Рашкин, вооружившись принадлежащим ему карабином, вместе с иными лицами, не имея соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, осуществил поиск, выслеживание и добычу лося.

Убив дикое животное, Рашкин принял меры к сокрытию своего оружия, после чего соучастники произвели первичную переработку добытого лося с использованием имевшихся при них ножей и топора. Части разделанной туши они поместили в багажное отделение и салон автомашины LADA Largus, а затем покинули место охоты. В последующем автомобиль был задержан сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, которым и был выявлен факт незаконной добычи дикого животного.

Напомним, что постановлением Государственной Думы дано согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности и возбуждение против него уголовного дела.