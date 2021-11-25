Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина

Напомним, что инцидент с убийством лося произошел в ночь на 29 октября в лесу в Саратовской области. В Госдуму ранее поступил запрос о привлечении депутата к уголовной ответственности за незаконную охоту, а также к административной ответственности за отказ от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Для проведения следственных действий и понадобилось снимать неприкосновенность.

Отвечая на вопросы депутатов, Краснов подчеркнул, что деяние явно было умышленным. Ведь Рашкин является охотником с более чем 20-летним стажем, однако не стал получать разрешение, хоть и явно знал о его необходимости.

"Ложь из уст должностного лица такого уровня подрывает авторитет публичной власти и поэтому недопустима, - выразил уверенность Краснов. - Пусть она останется на совести Валерия Федоровича. Я считаю, что мужчина, взявший в руки оружие, и дальше должен вести себя по-мужски: брать на себя ответственность за последствия и не пытаться ввести общественность в заблуждение".

Глава ведомства уточнил, что для постановки вопроса об уголовной ответственности Валерия Рашкина и без его чистосердечного признания достаточно оснований. Ведь изложенные факты подтверждаются протоколами осмотра места пришествия, заключениями экспертов, показаниями свидетелей. Подробный анализ данных материалов был отправлен в Госдуму.

Депутат произвел выстрел из принадлежащего ему карабина "Браунинг", убил животное и таким образом совершил незаконную охоту с причинением крупного ущерба в размере 80 тыс. рублей, заявил также Краснов.

Кроме того, по мнению прокуратуры, в действиях депутата усматриваются признаки административного правонарушения - невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

"Зафиксировав исходящий от него резкий запах спиртного и нарушение речи, они предложили Рашкину пройти медицинское освидетельствование. Однако он отказался", - уточнил Краснов.

По его словам, на фоне непрекращающихся трагедий с участием пьяных водителей "такое поведение депутата Рашкина, как представителя законодательного органа власти, выглядит по меньшей мере цинично и аморально".

Отвечая на реплики представителей КПРФ, генпрокурор опроверг наличие политической составляющей в уголовном деле. "Депутат Рашкин предумышленно совершил это преступление, произвел выстрел в животное, убил его - о чем еще может быть речь? - удивил его вопрос. - Незнание закона не освобождает от ответственности".

Ранее Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам дать согласие на представление генпрокурора.

Напомним, что против Рашкина возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте, в причастности к которой он подозревается. По данной статье УК грозит лишение свободы на срок до двух лет, однако с отягчающими обстоятельствами срок может быть увеличен до пяти лет.