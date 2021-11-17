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17.11.2021 16:59
Рубрика: Власть

Володин: В Госдуму поступило представление генпрокурора о лишении Рашкина неприкосновенности

Текст: Татьяна Замахина
Депутаты рассмотрят вопрос о лишении неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина. В Госдуму поступило представление генерального прокурора на эту тему, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Напомним, что Рашкин был задержан в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте.

Фото: МВД России
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Вячеслав Володин уточнил, что Совет Думы рассмотрит этот вопрос. По его словам, в соответствии с думским регламентом у комиссии ГД по мандатным вопросам будет семь дней на изучение темы. Согласно уставу Думы, профильная комиссия готовит проект постановления и вносит его на рассмотрение палаты.

"В соответствии с нормами регламента обсуждение, возможно, состоится на следующей неделе на пленарном заседании в четверг 25 ноября", - уточнил спикер.

Он добавил, что на заседании будет возможность выступить и у Валерия Рашкина. "В ходе обсуждения депутаты задают вопросы, после чего принимается решение", - отметил председатель ГД.

Вопрос о лишении депутата неприкосновенности рассматривается на заседании с участием генерального прокурора.

Напомним, что сам инцидент произошел 29 октября, когда Рашкина задержали с тушей убитого лося в машине. В текущей квалификации уголовное дело предполагает до двух лет лишения свободы.

Позже стало известно, что Совет Думы рассмотрел вопрос​​​ об обращении генпрокурора. Об этом журналистам по итогам заседания сообщил Вячеслав Володин.

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