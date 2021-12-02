Бастрыкин возбудил против Рашкина уголовное дело о незаконной охоте

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил в отношении депутата Госдумы Валерия Рашкина уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ ("Незаконная охота"). Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Рашкину грозит лишение свободы на срок до двух лет, однако с отягчающими обстоятельствами срок может быть увеличен до пяти лет.

По данным следствия, в ночь на 29 октября в Саратовской области Рашкин с соучастниками во время охоты застрелил лося из карабина. Как уточнила Петренко, депутат не имел разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

Части разделанной туши они поместили в автомобиль Lada Largus, а затем покинули место охоты. Позже автомобиль был остановлен и преступление вскрылось, отметила Петренко.

25 ноября депутаты Госдумы дали согласие на представление генпрокурора РФ Игоря Краснова о лишении депутатской неприкосновенности Рашкина. Отвечая на вопросы депутатов, Краснов подчеркнул, что деяние явно было умышленным. Ведь Рашкин является охотником с более чем 20-летним стажем, однако не стал получать разрешение, хоть и явно знал о его необходимости.