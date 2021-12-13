СК просит временно запретить депутату Рашкину охотиться

Следственный комитет РФ попросил суд на время следствия запретить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину охотиться. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Басманного райсуда Москвы.

"Следствие ходатайствует о наложении следующих запретов: посещать охотничьи угодья, отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23​​​.00 до 07.00", - рассказали в суде.

Ранее адвокат Рашкина Константин Лазарев сообщил, что его подзащитному предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору".

Стоит отметить, что дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин, поскольку только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов. Прежде Госдума по представлению генпрокурора Игоря Краснова согласилась лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.

Вмененное народному избраннику преступление наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей (или в размере зарплаты осужденного за 3-5 лет), либо лишением свободы на срок от трех до 5 лет заключения. Дополнительно осужденный может быть лишен права "занимать определенные должности на срок до трех лет".

Кроме уголовной, депутата привлекут к административной ответственности. По данным Генпрокуратуры, Рашкин был за рулем с признаками опьянения - от него исходил "резкий запах спиртного, речь была нарушена" - но проходить освидетельствование он отказался.

Сам Рашкин признался, что он действительно убил лося, но сделал это, как он утверждает, по ошибке. Так как, якобы, охотился на другое животное, на отстрел которого у него было разрешение.

Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.

Ходатайство Следственного комитета о мере пресечения для Рашкина Басманный суд должен рассмотреть в понедельник.

Напомним, резонансный инцидент, фигурантом которого стал Рашкин, произошла в ночь на 29 октября на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области. Следствие установило, что Рашкин, не имея разрешений, поучаствовал в охоте на лося, который был убит и разделан.