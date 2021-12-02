СК возбудил уголовное дело против Валерия Рашкина за незаконную охоту

Депутат Рашкин долго утверждал, что лося он не убивал, а нашел на ночной прогулке по лесу. Фото: МВД России

Об основаниях, на которых возбуждено дело, "РГ" рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко:

- Следствием установлено, что в ночь с 28 на 29 октября на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области Рашкин, вооружившись принадлежащим ему карабином, вместе с иными лицами, не имея соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, осуществил поиск, выслеживание и добычу лося. Убив дикое животное, Рашкин принял меры к сокрытию своего оружия, после чего соучастники произвели первичную переработку добытого лося с использованием имевшихся при них ножей и топора. Части разделанной туши они поместили в багажное отделение и салон автомашины "Лада Ларгус", а затем покинули место охоты.

Что было потом увидела вся страна - автомобиль задержал сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области.

Впереди у Рашкина регулярное общение со следователем. А по окончании - суд.

Уголовная статья о незаконной охоте - серьезная. Просто одинокий браконьер может минимально получить до двух лет лишения свободы и штраф до полумиллиона. Если преступление человек совершил с использованием своего служебного положения да еще "организованной группой", с причинением крупного ущерба, то срок лишения свободы будет от трех до пяти лет.

Кстати, крупным ущербом признают судьи ущерб, который определяется по специальной методике. Ее утверждает правительство.

Так вот по этой методике крупный ущерб - это ущерб больше 40 тысяч рублей, а особо крупный - больше 120 тысяч рублей.

Надо сказать, что таких как Рашкин - граждан, чьи действия имеют мало общего с настоящей охотой, немало. К примеру, сегодня в Тюмени вынесен приговор по делу о VIP-охоте на беременную лосиху. Приговор выслушал бывший госинспектор охотнадзора Николай Бабкевич. Его признали виновным и дали три года условно с испытательным сроком на два года.

Это дело госинспектора расследовало МВД. Но и у Следственного комитета таких дел хватает. Так, 10 сентября СК по Тверской области поставил точку в дикой охоте трех жителей Тверской и Ярославской областей. Их обвинили не только в незаконной охоте, но и в жестоком обращении с животным с публичной демонстрацией произошедшего в средствах массовой информации.

Слабонервным лучше не читать дело, где описывается, как эти граждане в конце февраля на снегоходах выехали из города Весьегонска Тверской области в направлении Череповецкого района Вологодской области, чтобы покататься по заснеженной местности в районе реки Молога. Увидели лосей и гнали их, пока самка лося не упала от изнеможения. Потом ее долго тащили за собой и в итоге зарезали . В СК подчеркнули, что в компании была дама, женщина, которая снимала происходящее издевательство на камеру своего мобильного телефона. А потом выложила ролик в Сети. На днях это дело будет отправлено в суд. Прокуратура полностью согласилась с обвинением.

Рашкин оказался не первым депутатом, любителем незаконной охоты. СК расследует дело депутата Курганской облдумы. О незаконной охоте на волков

А в сентябре этого года в Амурской области был вынесен приговор двум жителям села Новостепановка Свободненского района. Они на тракторе, оборудованном самодельной фарой, отправились ночью на незаконную охоту на сибирскую косулю, охота на которую запрещена. По пути им попался амурский тигр. Охотники прекрасно знали, что тигр занесен в Красную книгу России и охраняется международными договорами Российской Федерации. Тигра эти браконьеры сначала ранили, а утром вернулись, нашли раненого и добили. По приговору оба недавно получили по 5 лет и 2 месяца лишения свободы, по освобождении еще и запрет на охоту на два года, и штраф в два миллиона рублей.

Совсем недавно, в ноябре, в Омской области СК возбудил уголовное дело о незаконной охоте, после того, как охотоведы ночью задержали компанию из 6 человек. У них в автомобиле были обнаружены оружие и туши косуль.

Рашкин оказался не первым депутатом, любителем незаконной охоты. СК по Свердловской области расследует уголовное дело против депутата Курганской областной думы и еще пятерых граждан. Они в феврале этого года участвовали в незаконной охоте на волков.

До этого Следственный комитет занимался расследованием другой незаконной охоты и попыткой расправиться с участковым государственным инспектором ФГБУ "Байкальский государственный природный биосферный заповедник" Сергеем Красиковым. Это дело стало громким. Все случилось на территории заказника "Алтачейский" в Бурятии. Там возбудили уголовное дело против Сергея Красикова "по факту превышения должностных полномочий" при задержании браконьеров.

Инспектор Красиков задержал вип-браконьеров Сергея Русина, Александра Бухольцева, Вячеслава Афанасьева, Сергея Рандина и Антона Милохова. Эти граждане приехали в заказник "Алтачейский" на дорогом автомобиле и убили двух косуль.

Во время задержания браконьеры пытались сбежать на автомобиле и сбить Красикова. Поэтому инспектор сделал предупредительные выстрелы. Потом инспектор обезоружил Русина, не выполнившего его требование отдать карабин.

Скандал случился, когда уголовное дело возбудили не на браконьеров, а на инспектора. После чего центральный аппарат СК забрал дело себе.

Во время следствия было установлено, что из автомобиля браконьерам были хорошо слышны команды Красикова, видна его форма и имевшаяся на ней атрибутика. Так что браконьерам кроме статьи о незаконной охоте добавили статью о применении насилия в отношении представителя власти.

А уголовное дело против инспектора Красикова было прекращено "связи с отсутствием в его действиях состава преступления".