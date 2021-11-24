Признание Валерия Рашкина: убил, не пил, но от медосвидетельствования отказался

Сказать правду депутат решил ночью 18 ноября на своем YouTube-канале. Смотреть и слушать это видео странно, особенно после того, как, пылая праведным гневом, Рашкин совсем недавно клеймил тех, кто возводил на него напраслину, обвиняя в незаконной охоте. Тогда как он вез в полицию найденную разделанную тушу.

Теперь депутат, который говорил про любовь к ночным прогулкам по лесу, рассказал, как убил лося. По его словам, он приехал в гости к друзьям порыбачить и поохотиться. Во время застолья, как утверждает Рашкин, хозяин сообщил, что "охота открыта и разрешение на отстрел копытных есть".

"Не доверять этим словам у меня не было никаких оснований, так как до этого не было ни одного случая, чтобы что-то не было оформлено для проведения охоты и участия в ней по приглашению", - подчеркивает депутат.

Оказывается, Рашкин был в лесу с тепловизором и заметил на поляне какое-то крупное животное.

"Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Но была осенняя ночь, и плохая видимость через тепловизор прицела. Я увидел на расстоянии, ну около 250 метров, силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал", - рассказывает Рашкин.

Заметим, что кабана с лосем спутать очень сложно - они далеко не одинаковые, что по высоте, что по габаритам.

10 ноября мы рассказали первоначальную версию событий от Валерия Рашкина: просто гулял, случайно нашел тушу лося...

После выстрела Рашкин подошел к животному. "Дойдя до места, я обнаружил: на поляне посреди кочек и высокой сухой травы лежит тело лося. Я вернулся к машине, убрал в чехол карабин и треногу и поехал к убитому лосю. В машине были ножи и топор, ящик и кастрюля, которые были приготовлены для использования, ну, на рыбалке и охоте. Какое-то время ушло на разделку туши на месте", - добавил депутат.

Загрузить лося в машину помог один из товарищей. На одной из полян машина заглохла. Что было потом - видела вся страна. На место охоты подъехали люди в форме и потребовали открыть машину Рашкина.

"После чего, получив от меня ответ, что это мясо лося, они сказали, что охотиться здесь на лося запрещено, и это незаконно. И в это мгновение я понял, что стал жертвой стечения обстоятельств. Когда приехал по приглашению друзей на рыбалку и возможную охоту. Я оказался введенным в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту. А в результате этим воспользовались неизвестные мне люди, которые, судя по всему, участвовали в провокации против меня", - заключил Рашкин.

Судя по словам депутата, его обманули товарищи, а воспользовались этим провокаторы. Но почему тогда Рашкин отказался от медосвидетельствования, если, по его словам, был совершенно трезв. Его за отказ оштрафовали. Почему же он не оспорил этот штраф?

К тому, что рассказал в своей новой версии событий Валерий Рашкин, очень много вопросов. Один из главных: на что депутат рассчитывал, когда больше полумесяца убеждал всех, что просто гулял в ночи и не убивал лося? И чем вызвано "чистосердечное признание"? Возникшей надеждой не покинуть депутатский корпус?

Но как должны реагировать на все эти признания избиратели и коллеги по партии? Какой по счету версии верить? С Рашкиным отдыхали партийные товарищи и такие же коллеги. И они его защищали три недели назад. А теперь каково им? Одни, выходят, его обманули, другие, которые писали гневные посты в его защиту, тоже в дураках? Получается, что они оказались в некрасивом положении, а Рашкин - "весь в белом".

С избирателями и того хуже. Картина такая - граждане проголосовали за своего представителя, а он их обманул. Депутат, вероятно, запамятовал, что не так давно выступал за сохранение животного мира и ужесточение ответственности за жестокое отношение к редким животным, а сам в свободное время пошел отдыхать в этот мир животных с карабином.

Напомним, Валерия Рашкина, депутата Госдумы восьмого созыва от КПРФ, задержали 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области. В багажнике его машины была окровавленная туша лося, а рядом топор и два ножа со следами крови. Проверяющие поехали на выстрелы и обнаружили машину, депутата и тушу лося. Оружие, треногу, прибор для ночной охоты и охотничий билет Рашкина нашли чуть позже брошенными в кусты.

Заметим, что стрелял он в зверя на той лесной территории, где из-за малой численности лосей охота на них была запрещена. И еще немаловажный момент. Сам депутат всю свою сознательную жизнь проработал на разных должностях именно в этом регионе. Здесь, как говорится, его знали многие и он знал многих. Так что очень странным выглядит объяснение о незнании прямых запретов на здешнюю охоту.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте. Кстати, выяснилось, что Рашкин застрелил единственную в этих местах лосиху, на приплод от которой местные лесники очень рассчитывали.

По статье о незаконной охоте максимально можно получить до двух лет лишения свободы и серьезный штраф. Но для этого надо пройти непростую процедуру освобождения депутата от неприкосновенности. По процедуре для такого решения достаточно простого большинства голосов. Просить об освобождении депутата от неприкосновенности может только Генеральный прокурор РФ, что он и сделал в минувшую среду. А в ночь на четверг Рашкин решил сказать правду.

Если депутаты согласятся с просьбой Генерального прокурора и "освободят" спецсубъекта Валерия Рашкина от депутатской неприкосновенности, то дальше этим делом будет заниматься ведомство Александра Бастрыкина. Точнее - Главное следственное управление Следственного комитета.

С самого начала возбуждала уголовное дело местная, районная полиция. Потом, учитывая ранг одного из вероятных фигурантов расследования, материалы были переданы в Следственный комитет.

Что будет, если следствие все-таки начнется? Известно, что потребуется сразу несколько самых разных экспертиз - начиная с баллистической и кончая проверкой отпечатков пальцев, следов крови на ноже и других изъятых предметов. Но в любом случае, даже если бы Валерий Рашкин не признался в убийстве лося, то специалисты Криминалистического центра СК совершенно точно бы определили, из какого оружия было убито животное, какими ножами разделывали тушу, сколько времени прошло с момента гибели лося до того времени, когда его стали разделывать.

И еще - эксперты совершенно точно установят, кто последним держал в руках чехлы с оружием и приборами ночного видения, прежде чем их бросили подальше от машины. А еще экспертиза скажет, кто из ночных посетителей леса прикасался к убитому животному, кто вел машину, как отдыхали эти люди, сколько они проехали по местам, где охотиться нельзя.

Дума запланировала обсудить представление Генерального прокурора 25 ноября.