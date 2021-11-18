Валерий Рашкин записал видео с признанием факта незаконной охоты

Но на видео виновными депутат назвал тех, кто его пригласил поохотиться, но не предупредил, что в этих местах делать этого было нельзя.

По словам депутата, которые приводит РБК, он отправился в Саратовскую область отдохнуть после долгого избирательного цикла. После того, как он приехал на место, где его ожидали друзья, Рашкин поел и попил чай, но алкогольные напитки не употреблял, в отличие от его знакомых.

После друзья предложили ему порыбачить и поохотиться, заверив, что все необходимые на это разрешения есть. В итоге он отправился на охоту один, взяв с собой карабин, треногу и оптический бинокль. Недалеко от опушки леса, где расположил свое оборудование депутат, он заметил животное. Из-за погодных условий, как говорит Рашкин, он не смог точно определить, что это было за животное. Он подумал, что это кабан.

На самом деле Рашкин, как теперь известно, убил единственную в этих местах лосиху.