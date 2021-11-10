Депутата КПРФ подозревают в незаконной охоте

Депутат Госдумы Валерий Рашкин может быть причастен к незаконной охоте. В багажнике машины, за рулем которой находился депутат, правоохранители обнаружили разделанную тушу лося, а в кустах - карабин.

Инцидент произошел поздно вечером 28 октября в охотничьих угодьях в Лысогорском районе Саратовской области. Охотовед и полицейские обнаружили автомобиль и двоих мужчин, один из которых оказался депутатом.

В багажнике автомобиля находилась разделанная часть туши лося, топор и ножи со следами крови, а в 40 метрах от машины была обнаружена шкура животного.

На следующий день недалеко от этого места нашли чехлы с охотничьей амуницией: карабин с прицелом ночного видения, треногу, патроны, а также разрешение на оружие и охотничий билет, выписанные на имя Валерия Рашкина. Сам депутат уже публично назвал случившееся провокацией. По его словам, он случайно нашел тушу лося, когда гулял в лесу, и хотел отвезти ее в полицию.

Как рассказал корреспонденту "РГ" заместитель председателя областного комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александр Гаврилов, все произошло в пойме реки Медведица.

- Наши сотрудники проводили контрольный рейд вместе с полицией. Около 23 часов ночи услышали выстрел. Местность там пересеченная, пока подъехали, прошло какое-то время, - говорит Александр Гаврилов.

По словам Гаврилова, объяснения про найденные в лесу туши животных инспекторам приходится слышать часто. Когда задерживают браконьеров, это у них обычная отговорка.

Как объясняют в комитете, перевозка "продуктов охоты" без разрешающих документов уже является нарушением закона. Кроме того, в этом охотничьем угодье квота на добычу лося не устанавливалась и охота на него являлась незаконной.

Рашкин может отправиться за колючую проволоку на срок до двух лет

В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области сообщили, что по факту незаконной охоты было возбуждено уголовное дело. А поскольку водитель автомобиля от медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение отказался, на него также составили протокол об административном правонарушении. Кстати, в свое время депутат Рашкин выступал за ужесточение наказания тем, кто нетрезвым садился за руль.

На следующий день стало известно, что дальше расследованием уголовного дела будут заниматься в СК по Саратовской области.

"В связи с большим общественным резонансом по решению надзорного органа истребованы и переданы для дальнейшего расследования следователями регионального управления СК материалы уголовного дела, возбужденного органами полиции по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ - "незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба", - уточнили в ведомстве.

...при этом депутат уверял, что животное нашел случайно. Фото: ntv.ru

В СКР Рашкина еще не называют фигурантом этого уголовного дела.

Говорят, что "причастность к произошедшему депутата Государственной Думы РФ Валерия Рашкина проверяется". Вот что есть на сегодня в материалах дела. Цитируем.

"29 октября 2021 года около 2 часов 30 минут на открытом участке местности в четырех километрах от р.п. Лысые Горы Лысогорского района в нарушение действующего законодательства и без получения соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов была совершена незаконная добыча одной особи дикого животного (лося).

В ходе проведения следственных действий в лесополосе неподалеку от места разделки туши животного обнаружены два чехла от охотничьих ружей. В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором - тренога и патроны, а также охотничий билет и разрешение на хранение и ношение данного оружия на имя В. Рашкина".

По оружию будут назначены экспертизы, которые покажут, не из этого ли ствола было убито животное.

Валерию Рашкину 66 лет, и в Саратовской области он оказался не случайно. Он здесь учился и работал. Окончил Саратовский политехнический и Поволжский социально-политический институты. Здесь же трудился. Сначала инженером, потом на партийных должностях. В начале 90-х стал зампредом облдумы. С конца 90-х - почти бессменный депутат Госдумы. Переизбирался в 2003, 2007, 2011, 2016 и 2021 годах.

В 2000 году Рашкин выдвигался на пост губернатора Саратовской области от КПРФ. Но в регистрации ему отказали - больше трех тысяч подписей оказались недействительными.

По уголовной статье, если депутата признают виновным, он заплатит крупный штраф и даже может отправиться в колонию.

Депутаты, как судьи и адвокаты, относятся к гражданам особого правового статуса. То есть к тем, кого нельзя просто так привлекать к ответственности. Только лично Александр Бастрыкин имеет право на возбуждение уголовного дела, в котором фигурирует "неприкасаемая" персона. И дать согласие на привлечение депутата к ответственности могут лишь сами депутаты, если их официально попросит Генпрокурор РФ.

Компетентно

Александр Иноядов, адвокат, руководитель уголовной практики "BMS Law Firm":

- Если сумма ущерба превышает 40 000 рублей, то за незаконную охоту наступает уголовная ответственность по ч. 1 ст. 258 УК РФ. Максимальное наказание в виде лишения свободы предусмотрено на срок до 2 лет. В частности, вред природным ресурсам, причиненный убийством самца лося, оценивается в 240 000 рублей, самки лося - 400 000 рублей.

Асия Мухамедшина, член Ассоциации юристов России:

- Понятие "охота" закреплено в Законе "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Если вдруг кто-то обнаружил в лесу тушу мертвого животного, то необходимо обратиться в дежурную часть полиции и сообщить им о находке. Также необходимо уведомить лесничего, который в свою очередь сообщит в департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира. В противном случае, если просто забрать мертвое животное с собой, никого не уведомляя, то можно стать подозреваемым в преступлении и подвести себя под статью.

Подготовил Владислав Куликов