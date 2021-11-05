Володин: Госдума займется делом Рашкина в случае обращения генпрокурора

Если поступит обращение генпрокурора по делу депутата от КПРФ Валерия Рашкина, Госдума сразу им займется. Об этом заявил председатель палаты Вячеслав Володин.

В интервью телеканалу "Россия 24" он пояснил, что если в ходе следствия потребуется, чтобы Рашкин был привлечен к ответственности, генеральный прокурор обратится в Госдуму с просьбой о снятии с него депутатской неприкосновенности.

"Если такое произойдет, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание, - подчеркнул спикер. - Заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение".

Ранее полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконной охоте, к которой может быть причастен Валерий Рашкин. Максимально возможное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до двух лет.

Сам же депутат объяснял СМИ, что тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой.