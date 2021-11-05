Новости

Володин: Госдума займется делом Рашкина в случае обращения генпрокурора 10:00
Депутат Рады: Большинство энергоблоков ТЭС прекратили работу 09:33
Госдеп не нашел подаренную Помпео бутылку виски за 6 тысяч долларов 09:23
В Калмыкии из-за гриппа произошла массовая гибель редких видов птиц 08:46
Юрист объяснил, как вернуть украденные с банковской карты деньги 08:28
Овечкин сократил отставание от Халла до одной шайбы 08:22
В Якутии прокуратура начала проверку после ЧП на руднике в Мирном 08:10
Россияне рассказали, почему увольняются с работы 08:04
Врач рассказала, как быстрее восстановить вкус и запах после COVID-19 08:00
Белый дом отреагировал на решение ОПЕК+ по добыче нефти в декабре 07:50
Врач рассказал, как правильно завершить длинные выходные 07:38
ПФР ускорит процесс лишения иностранцев пенсии 07:15
В Приморье с 8 ноября расширят систему QR-кодов на магазины и бани 06:37
Один человек пострадал при обрушении породы на руднике в Якутии 06:17
Температура воздуха в Сибири превысит норму на 20 градусов 05:45
Юристы рассказали, как списать старые долги по квартплате 05:00
Роспотребнадзор: Риск заразиться COVID-19 от привитого в разы меньше 04:30
В Забайкалье студентов и школьников переведут на дистанционное обучение 04:10
Ученые обнаружили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого COVID-19 03:45
Пушкова удивили заявления Молдавии по газовому контракту с Россией 02:54
В США объявили награду в 10 млн долларов за данные о хакерах DarkSide 02:30
Вильфанд: Воздух в центре европейской части России прогреется до +13 01:47
В подмосковных Химках после стрельбы обнаружено тело мужчины 01:24
"Спартак" сыграл вничью с "Лестером" в Лиге Европы 01:01
Командир атомной подлодки США лишился должности за столкновение с горой 00:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
05.11.2021 10:00
Рубрика: Власть

Володин: Госдума займется делом Рашкина в случае обращения генпрокурора

Текст: Татьяна Замахина

Если поступит обращение генпрокурора по делу депутата от КПРФ Валерия Рашкина, Госдума сразу им займется. Об этом заявил председатель палаты Вячеслав Володин.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Володин рассказал, какой хотел бы видеть оппозицию

В интервью телеканалу "Россия 24" он пояснил, что если в ходе следствия потребуется, чтобы Рашкин был привлечен к ответственности, генеральный прокурор обратится в Госдуму с просьбой о снятии с него депутатской неприкосновенности.

"Если такое произойдет, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание, - подчеркнул спикер. - Заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение".

Ранее полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконной охоте, к которой может быть причастен Валерий Рашкин. Максимально возможное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до двух лет.

Сам же депутат объяснял СМИ, что тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой.

Задержанные уверяли, что найденное животное хотели отвезти лесникам. Но зачем было тогда разделывать тушу? Фото: МВД России
Власть Работа власти Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Путин назвал главные ценности России
Пушкова удивили заявления Молдавии по газовому контракту с Россией
ПФР ускорит процесс лишения иностранцев пенсии
Ученые обнаружили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого COVID-19
Роспотребнадзор: Риск заразиться COVID-19 от привитого в разы меньше
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства