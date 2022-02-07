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07.02.2022 20:40
Рубрика: Общество

Сведения об остатке маткапитала предоставят в один момент

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8675)
С 8 февраля получить актуальную информацию об остатке маткапитала можно в режиме реального времени. Ранее ответ приходилось ждать от нескольких часов до пяти дней.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Сами сведения будут предоставляться по запросу, а не по заявлению, оформляться - в виде выписки из федерального регистра граждан, имеющих право на маткапитал, вместо справки.

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Запросить их по-прежнему можно через госуслуги, на сайте или в отделении Пенсионного фонда, а теперь также - в многофункциональном центре, где услуга будет оказана в момент обращения.

По данным Счетной палаты, часто люди даже не знают о том, что у них остались непотраченные средства маткапитала. Сегодня остаток в размере до 25 тысяч рублей завис на счетах более 750 тысяч владельцев сертификатов. В основном он образовался после индексации маткапитала в период между подачей гражданином заявления на получение средств и их перечислением. Получается, если человек подал в декабре заявление на использование маткапитала, а деньги ему перевели в январе после индексации, то ему поступила та сумма, которую он заявил, а на счете образовался остаток.

В минтруде отмечают, что остаток маткапитала сегодня можно потратить по тем же направлениям, что и основные средства. Всего сертификаты на маткапитал с начала действия программы получили почти 12 млн семей, 6,7 млн из которых распорядились его средствами полностью, 2,8 млн семей - частично.

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