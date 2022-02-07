Связной террористов, устроивших взрывы в метро, получил пожизненный срок

Один из двух оставшихся в живых участников терактов в 2010 году на станциях "Лубянка" и "Парк Культуры" Магомед Нуров получил пожизненный срок заключения.

Он признан виновным в участии в террористической организации и вооруженной банде, совершении терактов и изготовлении взрывных устройств. В результате двух взрывов в метро погибли 39 человек, более 100 получили ранения.

Нурова задержали в Дагестане спустя 9 лет после терактов - в марте 2019 года. Осенью 2020 года был задержан еще один фигурант дела, начальник ОМВД по Кизлярскому району полковник полиции Гази Исаев. По данным следствия, он также помогал террористам и лично довез на автомобиле одну из смертниц с СВУ на автостанцию Кизляра, откуда она уехала в Москву.

Все остальные причастные к этим терактам, в том числе главарь бандподполья Магомедали Вагабов, по данным спецслужб, были уничтожены в ходе спецопераций.

Что касается роли Магомеда Нурова, то, как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в суде установлено, что Магомед Нуров участвовал в подготовке терактов в качестве связного.

Он на своей машине перевозил террористов, в том числе Вагабова, к местам проведения встреч, на которых члены банды обсуждали организацию взрывов.

Кроме того, Нуров после совершения терактов скрывал от следствия одного из участников группировки, который сопровождал смертниц в Москву.

Все причастные к терактам в метро в 2010 году были уничтожены в ходе спецопераций. В живых остались только два пособника - Магомед Нуров и Гази Исаев

Гособвинитель Генеральной прокуратуры в прениях сторон предложил суду приговорить Нурова к пожизненному лишению свободы со штрафом в сумме 300 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Кроме того, государственный обвинитель просил суд удовлетворить гражданский иск ГУП "Московский метрополитен" на сумму 17 миллионов рублей.

В итоге 2-й Западный окружной военный суд в полном объеме согласился с квалификацией действий Нурова. И приговорил его к пожизненному лишению свободы, а также удовлетворил гражданский иск метрополитена.