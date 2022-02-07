"Талисман Наполеона" выставили на аукцион по стартовой цене в 250 млн долларов

Необычный исторический артефакт, известный как "Талисман Наполеона", был выставлен на торги в США. Эксперты расположенной в Майами Аукционной компании Америки (Auction Company of America, ACA) определили стартовую стоимость в 250 миллионов долларов.

"Талисман Наполеона" - это хрустальный сфинкс на серебряной подставке, инкрустированной 114 драгоценными камнями. И пока одни восхищаются этим редкой красоты произведением искусства и сравнивают его с величайшими мировыми шедеврами, другие высказывает резонные сомнения в подлинности артефакта.

Нынешний владелец талисмана, известный коллекционер клюшек для гольфа Рэнделл Дженсен случайно обнаружил его на eBay в 2005 году. Его выставил на продажу Питер Хегеман из Пенсильвании. Хегеман рассказал, что его покойный отец, ландшафтный садовник, выкопал этот предмет на глубине около 15 футов недалеко от Нордвейка (Нидерланды), когда был еще подростком. В этом месте находился Королевский дворец, который с 1808 по 1810 год занимали брат Наполеона Луи Наполеон и дочь Жозефины Гортензия.

Дженсен обменял хрустального льва на эксклюзивный набор клюшек и более шести лет потратил на то, чтобы доказать его подлинность. Он встречался с учеными и исследователями по всему миру, пытаясь разгадать тайну хрустального льва на серебряной подставке, и пришел к выводу, что это не просто талисман, а шифр, который разработал сам Наполеон Бонапарт.

Количество камней, их расположение и другие декоративные элементы - все это, по мнению Дженсена, несет определенный смысл. Был составлен список из 27 фактов, подтверждающих подлинность "Талисмана Наполеона". Так, например исследователь пришел к выводу, что инициалы Наполеона Бонапарта "NB" закодированы в дизайне. "Важно отметить, что эта кодировка является производной от общего количества драгоценных камней", - поясняет он. Или вот еще один любопытный факт: "Наполеон очень гордился тем, что его имя означало "Лев пустыни". Давайте просто предположим, что с вероятностью 99% это не имеет никакого отношения к этому произведению. (Но это действительно удивительное "совпадение")".

Что же, посмотрим, смогут ли эти доказательства убедить серьезных коллекционеров, готовых выложить за "Талисман Наполеона" 250 миллионов долларов.