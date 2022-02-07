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Рубрика: Культура

Телеканалу "О!" исполнилось пять лет

Текст: Сусанна Альперина
Сегодня, 7 февраля, телеканал "О!", входящий в "Цифровое Телесемейство" Первого канала, отмечает первый юбилей. Канал уже пять лет помогает дошкольникам и младшим школьникам находить ответы на самые разные вопросы о том, как устроен мир вокруг, а родителям дает уверенность в том, что ребенок проводит время у телевизора с пользой.

На телеканале "О!" выходит 140 проектов разных форматов на самые интересные темы: программы про науку и увлекательные эксперименты, про космос и здоровье, животных и экологию, этикет и современные профессии, а также проекты, помогающие научиться читать, считать, говорить по-английски и совершенствовать творческие способности и эмоциональный интеллект.

Фото: iStock
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Канал "О!" активно развивает собственное производство. Только за 2021 год в эфире появилось двенадцать премьер: познавательные проекты "Динозавры", "Ответы от кометы", "Спроси у ТриО!", "Чик-чирик English", кулинарная программа "Что в тарелке?", новые сезоны уже любимых зрителями программ "Зеленый проект", "Лабораториум. Маленькие исследователи", "ТриО!", "Студия Каляки-Маляки", "Букварий", "Еда на ура!", "Поделки".

Помимо производства собственных проектов, канал закупает программы и анимацию у лучших мировых производителей из 15 стран, в том числе - из Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии. Некоторые новинки переведены специально для канала: мультсериалы "Медвежонок Помпон", "Бинг", завоевавшие множество наград на международных фестивалях, "Тайна и стражи Амазонии", "Суперкрылья", анимационный фильм "Зог и перелетные врачи", программа "Мир за минутку" и другие. На канале "О!" есть и документальные программы про животных: "Малыши дикой природы", "Ничего себе имя!", "Если бы я был…", - произведенные специально для дошкольников. В создании и выборе детских программ и мультсериалов принимают участие психологи.

На сайте kanal-o.ru и в социальных сетях канала регулярно публикуются материалы для родителей: статьи на темы воспитания, психологии и развития детей, подборки книг, идеи для игр и творчества, интересные факты об окружающем мире, которые можно обсудить с ребенком.

В 2018, 2019 и 2021 годах канал "О!" был признан лучшим детским телеканалом по итогам Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет телевидения "Золотой луч", а ведущая программы "Доктор Малышкина" стала победителем в номинации "Юный ведущий".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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